Поліція Харкова розслідує обставини смерті собаки зі зв'язаними лапами

Поліція розслідує смерть собаки у Харкові як жорстоке поводження з тваринами.

Мертвого собаку знайшла перехожа на вулиці Привокзальній біля залізничної станції "Основа", повідомила речниця поліції Харківщини Оксана Калмикова. За її словами, після виклику поліції тварину вилучили на експертизу, щоб встановити причину смерті.

"Поліцейські здійснюють комплекс необхідних заходів для з’ясування усіх обставин події та встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення", — повідомили у відділі комунікації поліції Харківщини.

11 січня у харківських Telegram-каналах з'явилися інформація про вбивство собаки в районі Основи та щонайменше трьох котів у тому ж районі. У мережі також є відеозаписи та фото з місця, Суспільне не публікує їх з етичних міркувань.

На знімках з собакою видно тварину, задні кінцівки якої зв'язані мотузкою. Чи знущалися з неї, чи був у собаки господар, має встановити слідство, сказала Суспільному речниця поліції Харківщини Олена Соболевська. За її словами, про котів інформації до поліції не надходило. Поліція опитує місцевих жителів, каже Оксана Калмикова.

Загибель собаки розслідують за ч. 1 ст. 299 КК України — жорстоке поводження з тваринами, максимальне покарання за якою — три роки ув'язнення.

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