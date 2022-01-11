11 січня у Миколаївському художньому музеї презентували персональну виставку Володимира Воропая "Пробудження". В експозиції майже 50 робіт: пейзажі, портрети, жанрові композиції.
Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Миколаївського художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Росляков.
За словами Сергія Рослякова, це дебютна виставка 2022 року.
"Новий рік — з нового імені. Це налаштовує на оптимістичний погляд у майбутнє. Виставка дуже цікава і раджу миколаївцям прийти і подивитись на фантазію, яка дійсно у майстра є. Виставка для нас знакова. Вона перша, вона дуже цікава, вона різноманітна за сюжетами", — розповів Сергій Росляков.
Як розповів директор музею, роботи Володимира Воропая різні за змістом та технікою виконання. Працює у стилях модернізму, реалізму тощо.
Це перша персональна виставка художника після 10-річної перерви.
"Я набираю трохи оберти. Подивимося, на який рівень я вийду. Тобто вже буде видно стиль. Він не буде різноманітним. У когось уві сні приходять ідеї. У мене все реально. По-перше, накопичилося дуже інформації багато і якось хочеться виплеснути все. А з назвами, там проблема. Ти пишеш без назви. Просто пишеш на почуттях, назви з'являються згодом", — сказав Володимир Воропай.
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Ольга Таранова прийшла на виставку за запрошенням автора картин.
"Кожна картина наскільки проникла почуттями. Це не просто намальований краєвид, що ти бачиш. Це те, що ти відчуваєш. Виставка просто вразила", — розповіла Ольга Таранова.
За словами Сергія Рослякова, виставку "Пробудження" мали відкрити 28 грудня 2021 року, проте через несприятливі погодні умови перенесли відкриття на 11 січня 2022 року. Триватиме рівно місяць — до 11 лютого. Вхід вільний.