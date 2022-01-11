11 січня у Миколаївському художньому музеї презентували персональну виставку Володимира Воропая "Пробудження". В експозиції майже 50 робіт: пейзажі, портрети, жанрові композиції.

Про це кореспондентам Суспільного розповів директор Миколаївського художнього музею імені Василя Верещагіна Сергій Росляков.

За словами Сергія Рослякова, це дебютна виставка 2022 року.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Картини Володимира Воропая

"Новий рік — з нового імені. Це налаштовує на оптимістичний погляд у майбутнє. Виставка дуже цікава і раджу миколаївцям прийти і подивитись на фантазію, яка дійсно у майстра є. Виставка для нас знакова. Вона перша, вона дуже цікава, вона різноманітна за сюжетами", — розповів Сергій Росляков.

Як розповів директор музею, роботи Володимира Воропая різні за змістом та технікою виконання. Працює у стилях модернізму, реалізму тощо.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Художник Володимир Воропай

Це перша персональна виставка художника після 10-річної перерви.

"Я набираю трохи оберти. Подивимося, на який рівень я вийду. Тобто вже буде видно стиль. Він не буде різноманітним. У когось уві сні приходять ідеї. У мене все реально. По-перше, накопичилося дуже інформації багато і якось хочеться виплеснути все. А з назвами, там проблема. Ти пишеш без назви. Просто пишеш на почуттях, назви з'являються згодом", — сказав Володимир Воропай.

Фото: Ніни Булах/Суспільне Миколаїв Картини Володимира Воропая

Ольга Таранова прийшла на виставку за запрошенням автора картин.

"Кожна картина наскільки проникла почуттями. Це не просто намальований краєвид, що ти бачиш. Це те, що ти відчуваєш. Виставка просто вразила", — розповіла Ольга Таранова.

Фото: Василя Філімона/Суспільне Миколаїв Директор Миколаївського художнього музею Сергій Росляков

За словами Сергія Рослякова, виставку "Пробудження" мали відкрити 28 грудня 2021 року, проте через несприятливі погодні умови перенесли відкриття на 11 січня 2022 року. Триватиме рівно місяць — до 11 лютого. Вхід вільний.

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