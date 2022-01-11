Пробне ЗНО-2022. На Херсонщині триває реєстрація учасників

На Херсонщині триває реєстрація на пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Цього року ЗНО проходитиме у два етапи.

Як розповів директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Кирпенко, торік через пандемію та всі обмеження, які існували, остерігалися, чи зможуть провести пробне тестування повноцінно.

"Тому ми зробили таке зменшення кількості проведення сесій. минулому році у нас була одна сесія пробна. В цьому році ми плануємо повернутися до двох сесій проведення. А відповідно і кількість предметів, на які учасники можуть зареєструватися, фактично збільшується вдвічі", - каже Кирпенко.

В першу суботу проходитиме тестування з української мови або мови і літератури. В другу суботу на вибір учасника можна буде пройти тестування за будь-яким предметом. Одна процедура пробного тестування коштуватиме 300 гривень, Для цього потрібно зареєструватися на сайті Херсонського центру оцінювання якості освіти. Здійснити оплату можна через онлайн-сервіс або банківське відділення, - говорить Максим Кирпенко. Ольга Акуліна викладає у 56 школі, готувати до ЗНО починають заздалегідь, щоб вони могли орієнтуватись у нових для себе обставинах.

"Я вважаю взагалі, чим більше спроб, тим краще результат. Наприклад, в нашому НВК №56 ми для 10-го і 11-го класу проводимо своє пробне ЗНО, для 11-х – щомісяця, для 10-х чотири рази на рік. Максимально створюємо наближені умови, розсаджуємо дітей по одному. Даємо оригінальні завдання, знайомимо з типовими бланками. Вчимо розраховувати час, тому для них це вже буде не новий досвід. Але все ж таки своїм учням я завжди раджу завітати на справжнє пробне ЗНО", - розповіла Ольга Акуліна.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

Ольга розповідає, радить своїм учням обирати для пробного ЗНО той предмет, який викликає найбільше занепокоєння і є проблемним. Каже, в цьому році також буде реєструватися на пробне ЗНО, хоче спробувати себе на місці учнів і свої сили. Говорить, можливо з кимось із них навіть буде писати в одній аудиторії.

Брати участь у зовнішньому незалежному оцінюванні – результативно, говорить заступниця директорки 24 школи Світлана Ахмад. Сьогодні у школі є охочі спробувати свої сили та пройти пробне тестування. Адаптовані тести складені згідно з вимогами цього навчального року, - прожує жінка.

"Коли ми пишемо пробні оцінювання в стінах рідної школи, це одна підготовка, а коли вони спробують себе інакше – це, звичайно, вироблення стресостійкості і налаштування на саме проходження іспиту. Приблизно половина спробують свої сили, але кожного року – по-різному. Минулого року було менше учасників. Вони діляться досвідом, розповідають, що це значить – пережити емоції, коли вони беруть до рук цей зошит тренувальний", - розповіла заступниця директорки з навчально-виховної роботи школи.

Фото: Олена Протопопова/Суспільне Херсон

11-класниця Марія Стецюк говорить – вирішила брати участь у пробному ЗНО. За її словами, хоче випробувати свої можливості, перевірити, на що здатна. Це потрібно їй, щоб в майбутньому ставилася до цього спокійніше і не було якихось проблем.

Лариса Щедрінова братиме участь у пробному ЗНО. Каже, хоче здавати ЗНО з математики. Їй це знадобиться, щоб зрозуміти, наскільки стресостійка, бо вона дуже хвилюється.

Даніїл Кунцевич другим предметом пробного ЗНО обрав математику. Говорить, поставив акцент на цей предмет, тому що він для нього найважливіший серед усіх, бо хоче бути програмістом.

Вероніка Лопатюк також братиме участь у пробному ЗНО. Вона визначилася з майбутньою професією - обрала здавати українську мову та математику.

Реєстрація завершиться 22 січня, в залежності від кількості зареєстрованих, буде визначена необхідна кількість пунктів тестування, - розказали у регіональному центрі оцінювання якості освіти.

Читайте нас у Тelegram: Суспільне Херсон

Підписуйтесь на Суспільне Херсон у Viber