Одеський національний медичний університет оголосив тендер на проведення протипожежних робіт в гуртожитку за адресою вулиця С. Ядова, 4а. За роботи готові віддати 4,8 млн грн. Про таке йдеться на сайті публічних закупівель Prozorro.

Відповідно до технічного завдання, підрядник має налагодити системи пожежогасіння, димовиведення і сигналізації. Тендер оголосили 11 січня, заявки прийматимуть до 27 числа, а торги відбудуться наступного дня. Роботи мають закінчити 20 грудня 2022.

Тендер на проведення протипожежних заходів в іншому гуртожитку ОНМедУ на вулиці Академіка Воробйова, 11, який оголосили у листопаді, наразі призупинений.

Що відомо

У серпні 2020 року Одеський медичний університет закрили через порушення правил пожежної безпеки. Рятувальники зафіксували аварійність пожежної сигналізації в окремих корпусах навчального закладу, використання забороненої електротехніки, відсутність вогнегасників на пожежних щитах, решітки на вікнах перших та других поверхів тощо. У деяких будівлях пожежної сигналізації не було взагалі.

Тоді суд вирішив тимчасово відключити перелічені рятувальниками будівлі від електропостачання та обмежити доступ людей.

Університет перевіряли й у травні 2021. Тоді йшлося йшлося про закриття навчальних корпусів та студентських гуртожитків за такими адресами: вулиця Дворянська, 2; вулиця Пастера, 27,47; вулиця Преображенська, 24; провулок Маяковського, 7; провулок Шампанський, 2; вулиця М. Говорова, 4; вулиця Новосельського, 64; вулиця Довженка, 5, 5А, 7А, 9А, 9Б, 9В; вулиця Маразліївська, 1В; Французький бульвар, 24/26, 24/26А, 48/50, 87 та вулиця Єлісаветинська, 2, 12, 14.

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