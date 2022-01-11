Одноразове добровільне декларування — пояснює миколаївська експертка

До першого вересня 2022 року громадяни України мають право подати одноразову добровільну декларацію із зазначенням активів, що їм належать, і з яких не були сплачені податки і збори. Це стосується людей, які працювали за кордоном, або отримали якісь активи і не сплатили податки.

Про добровільне декларування під час брифінгу 11 січня розповіла начальниця управління податкового адміністрування фізичних осіб Галина Боненко.

Основні ставки збору до доходів, які підлягають одноразовому декларуванню, становлять від 2,5 до 11,5 відсотків.

Ставки збору

Валюта в українських банках, а також рухоме і нерухоме майно на території України , декларується за ставкою п’ять відсотків у випадку, коли сума сплачується одразу. Якщо декларант сплатить суму збору трьома рівними частинами, то ставка збільшиться до шести відсотків.

, декларується за ставкою п’ять відсотків у випадку, коли сума сплачується одразу. Якщо декларант сплатить суму збору трьома рівними частинами, то ставка збільшиться до шести відсотків. Валюта, яка знаходиться в іноземних банках, у фінансових іноземних установах, а також рухоме і нерухоме майно, яке є за кордоном , декларується за ставкою сім відсотків, при умові, що до 1 березня подадуть декларацію і сплатять таку суму збору. Надалі, до завершення кампанії декларування, діятиме ставка дев'ять відсотків. Якщо платник податків сплачуватиме таку суму збору трьома рівними частинами, буде застосовуватися ставка 11,5 відсотків.

, декларується за ставкою сім відсотків, при умові, що до 1 березня подадуть декларацію і сплатять таку суму збору. Надалі, до завершення кампанії декларування, діятиме ставка дев'ять відсотків. Якщо платник податків сплачуватиме таку суму збору трьома рівними частинами, буде застосовуватися ставка 11,5 відсотків. Найменша ставка збору на доходи, 2,5 відсотка, встановлена для громадян, які придбали (з 1 вересня 2021 року по 31 серпня 2022 року) облігації України, облігації України із терміном обігу не менше одного року і без права дострокового погашення.

Таким чином, якщо людина придбала активи після першого січня 2021 року, вона може скористатися таким декларуванням.

Одноразову добровільну декларацію декларант подає безпосередньо до Державної податкової служби в електронній формі.

Що відомо

Декларування триває з 1 вересня 2021 року та передбачає сплату збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування. У Миколаївській області станом на 11 січня 2022 року сплачено до бюджету 1 мільйон 100 тисяч гривень податків.

За словами заступниці начальника головного управління державної податкової служби у Миколаївській області Ольги Купчишиної, по Україні вже задекларували активів на 1 мільярд 136 мільйонів 400 тисяч гривень, до сплати задекларували 68 мільйонів 600 тисяч гривень.

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