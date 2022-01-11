З 31 січня до 4 лютого учасники громадської організації "СТАН" організовуватимуть "Майстерню артактивізму для молоді". У її межах навчатимуть моніторити й покращувати екологічний стан води у річках Франківщини за допомогою мистецтва. Про ініціативу в етері Українського радіо Карпати розповів очільник організації Ярослав Мінкін.

З його слів, учасники "СТАНу" розповідатимуть молодим людям, як говорити про екологічні проблеми свого регіону мовою мистецтва. Перша тема, каже голова організації Ярослав Мінкін, стосуватиметься забруднення річок на Прикарпатті.

Організатори планують зібрати на навчання 15 молодих людей з Івано-Франківської області. До виступів запрошують експертів з України та Швеції. Їхнє завдання – допомогти молоді впливати на екологічні та соціальні проблеми регіону.

Говорити про забрудненість водойм мовою мистецтва — явище не нове для світу, каже Ярослав Мінкін.

"У Празі, наприклад, є відомий екологічний карнавал, який проходить у Міжнародний день студента: школярі та школярки готуються, створюють театральні вистави, виходять на центральну площу міста і влаштовують перформанс. Одягнувшись у костюми сміття, вони розповідають про забруднення, пластик і його шкідливість. Щороку цей фестиваль збирає кілька тисяч людей", – розповів Ярослав Мінкін.

Після завершення навчання з артактивізму, учасники мають реалізувати напрацьовані проєкти у своїх громадах.

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