Одеський благодійний фонд "Вітри змін"облаштував швацьку майстерню. Там працюють жінки ромської національності. Про це розповіла кореспондентка Суспільного, яка відвідала майстерню.

В цеху працюють шість ромок. Вони виробляють та продають постільну білизну. Також при майстерні функціонує курс крою та шиття. На ньому дівчата ромської національності освоюють нову професію.

"Я шукала роботу. Багато де відмовляли, тому що ромська національність. Дискримінація, ромів ніде не хочуть на роботу брати. У мене була знайома жінка, вона вже працювала у "Вітрі змін" та запросила мене туди. Я їй розповідала про свої проблеми. ось так ми зійшлися раз, другий, третій раз, я приїжджала туди, вона розповідала мені. Так ми зійшлись і я почала працювати", – розповіла представниця БФ "Вітри змін" Тетяна Фаріма.

Суспільне Одеса На Одещині роми облаштували швацьку майстерню

За словами директорки фонду Наталі Кухтін, дівчат, які навчаються у майстерні, ставлять на облік у центрі зайнятості. Також їм надають психологічну допомогу та навчають комп'ютерним технологіям.

Благодійники зазначили, що ромки часто не мають шкільної освіти та зазнають домашнього насильства.

"Наші дівчата, жінки дуже складно йшли на контакт. Був навіть момент уникнення психолога, тому що поділитися своїми проблемами було складно. Вони до цього не звикли", – розповіла психологиня Ганна Велічко.

Суспільне Одеса На Одещині роми облаштували швацьку майстерню

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