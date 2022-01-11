У Львові нетверезий водій, якого позбавили прав, в'їхав у будинок

У Львові нетверезий водій не впорався з керуванням та в'їхав у будинок. Правоохоронці з'ясували, що чоловіка позбавили прав ще у 2020 році. Про це повідомили на Facebook-сторінці Патрульної поліції у Львівській області.

46-річний водій автомобіля Daewoo Lanos в'їхав у будинок на вулиці Пасічній близько 5-ї години ранку 11 січня.

"Екіпаж, приїхавши на місце події, знайшов у дворі водія із розбитою бровою. Саме на нього вказав і очевидець події. Чоловік заперечував свою причетність до згаданого авто. Оскільки було достатньо підстав вважати, що саме цей чоловік вчинив цю аварію, поліцейські провели поверхневу перевірку", — повідомили у пресслужбі Патрульної поліції області.

У львів'янина знайшли свідоцтво про реєстрацію цього авто. Також правохоронці помітили, що чоловік був нетверезим. Від перевірки він відмовився. Поліцейські встановили, що чоловік позбавлений у 2020 році посвідчення водія на 3 роки.

На нього склали два протоколи: за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані сп'яніння) та ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП. Окрім того, він отримав постанову за ч. 4 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування транспортними засобами) КУпАП. Штраф — 20 400 гривень.

Як повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Львівщини, у 2021 році склали майже 8 тисяч протоколів на водіїв з ознаками сп'яніння. За участю нетверезих водіїв торік зафіксували 693 ДТП. З них 116 ДТП з травмованими, в них травмувалось 150 людей, а також 16 людей загинуло.

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