11 січня у Житомирі почали вивозити сніг – від снігу місто розчищають 44 працівники управління автошляхів Житомирської міськради. Комунальники чистять тротуари та зупинки громадського транспорту. Про це Суспільному розповів виконроб комунального підприємства "Управління автошляхів" Денис Макарчук.

За його словами, для прибирання снігу задіяли два навантажувачі та шість самоскидів.

"На сьогоднішній день у нас працюють два навантажувачі, які розчищають і відразу навантажують сніг на Київській, Театральній і Бердичівській. Вивозять сніг у нас шість самоскидів. На розчистці пішохідних переходів у складі п'яти бригад працюють 44 працівники комунального підприємства. Сніг вивозиться на вулицю Промислову – на очисні споруди. Сьогодні йде перший день розчистки. Вночі наша техніка попрацювала – грейдером підвели сніг під бордюр. А зараз іде розчищення та вивезення снігу", – каже Денис Макарчук.

Фото: Суспільне Житомир Денис Макарчук, каже, що від снігу місто розчищають 44 працівники управління автошляхів

"Це вперше за кілька років я бачу, що сніг дійсно прибирають, – говорить житомирянка, яка представилася Цезаріною. – А то раніше люди переступали через кучугури. А це, бачу, чистять. Так і треба, щоб люди не падали та не травмувалися".

Фото: Суспільне Житомир Житомирянка Цезаріна каже, що вперше за кілька років бачить, як у місті прибирають сніг

Фото: Суспільне Житомир Для прибирання снігу задіяли два навантажувачі і шість самоскидів

"Дуже добре, що розчищають, – каже ще одна житомирянка Руслана Ткачук. – Два дні тому важко було гуляти з коляскою, а зараз набагато краще. Ми дуже раді, що все оперативно чиститься, прибирається сніг".

Фото: Суспільне Житомир Житомирянка Руслана Ткаченко, говорить, що тепер ходити тротуарами стало легше

Фото: Суспільне Житомир Два навантажувачі розчищають і навантажують сніг на Київській, Театральній і Бердичівській

Водій самоскида Віталій Олізарівський розповів, що за зміну зробить чотири-п'ять рейсів на очисні споруди на вулиці Промисловій. За раз він везе чотири-п'ять тонн снігу.

Фото: Суспільне Житомир Водій Віталій Олізарівський каже, що за раз вивозить 4-5 тонн снігу

Фото: Суспільне Житомир За зміну планують вивезти 400 тонн снігу

Після навантажувача працівники лопатами підчищають сніг.

"Ми підчищаємо – допомагаємо, щоб було легше і не було додаткових витрат палива, – каже працівник управління автошляхів Іван Гасюк. – Снігу багато і транспорту буде важко їздити. Тому працюємо, щоб не топило місто".

Фото: Суспільне Житомир Іван Гасюк говорить, що вони підчищають сніг лопатами

Фото: Суспільне Житомир

За зміну працівники комунального підприємства "Управління автомобільних шляхів" планують вивезти 400 тонн снігу.

"В першу чергу, йде розчищення тротуарів та зупинок вулиць першої категорії. Потім вже другої, третьої і четвертої категорій. За зміну планується вивезти 400 тонн снігу. На даний час справляємося власною технікою. Якщо не будемо встигати, то винайматимемо підрядні організації", – поінформував Денис Макарчук.

Що відомо

З 8 по 10 січня у Житомирі та області через снігопад дороги прибирали цілодобово.

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