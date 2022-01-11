У Чернівцях продовжили автобусний маршрут до села Чорнівка

У Чернівцях продовжили автобусний маршрут №37 "Чорнівський млин – Садова". Автобуси курсуватимуть до села Чорнівка.

Рішення про це прийняли на засіданні виконкому, передає кореспондентка Суспільного.

Автобуси курсуватимуть до перетину вулиць Головної та Лісничої в селі Чорнівка.

За новою схемою автобуси їздитимуть з 1 лютого до 31 березня. Опісля в міськраді розглядатимуть доцільність таких змін.

Що відомо

Згідно з новим адмінподілом, частиною Чернівецької громади стали села Чорнівка і Коровія. У селах ліквідували сільради, а торік на місцевих виборах вони голосували за депутатів міськради та голову громади.

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