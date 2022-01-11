У Маріуполі використані ялинки переробляють на паливо для котелень

У Маріуполі визначили місця збору хвойних дерев після зимових свят. Ялинки та сосни збиратимуться для переробки на тріску. Після їх передадуть на котельні для використання в процесі опалення, як альтернативне джерело теплової енергії. Про це журналістам Суспільного розповів директор департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою Ігор Бабек.

"Локації є у ​​кожному районі. Вони будуть позначені спеціальними табличками. Комунальні служби періодично перевірятимуть місця та вивозитимуть ялинки у міру їх накопичення", — розповів Ігор Бабек.

Він додав, що всього в Маріуполі 67 місць збору. Також ялинки можна виносити на майданчики поряд зі сміттєвими контейнерами. Комунальні підприємства забиратимуть хвойні та відправлятимуть на переробку.

Місця зброу ялинок:

Кальміуський район – вул. Блажевича, 67, пр. Металургів, 137, вул. Курчатова, 45 (розділювальна смуга), вул. Курчатова, 63, вул. Маміна Сибіряка, 36 (насосна станція), вул. Металургійна, 19 (ЦТП, майданчик між пологовим будинком та котельнею), пр. Металургів, 213, 26 квартал, 4, 25 квартал, 2, вул. Сєченова, 74, пр. Металургів, 198, пр. Нікопольський, 50, пров. Учбовий, 3а.

– вул. Блажевича, 67, пр. Металургів, 137, вул. Курчатова, 45 (розділювальна смуга), вул. Курчатова, 63, вул. Маміна Сибіряка, 36 (насосна станція), вул. Металургійна, 19 (ЦТП, майданчик між пологовим будинком та котельнею), пр. Металургів, 213, 26 квартал, 4, 25 квартал, 2, вул. Сєченова, 74, пр. Металургів, 198, пр. Нікопольський, 50, пров. Учбовий, 3а. Центральний Район – вул. Митрополитська, 108-110, вул. Зелінського, 13, 23, пр. Миру, 113, 113а, 129, 89, пр. Будівельників, 64, 181, бул. Б. Хмельницького, 3, 18, 33, вул. Троїцька, 63, вул. Бахчиванджи, 17/91, вул. Купріна, 19, бул. Шевченка, 75, вул. Троїцька, 71, вул. Георгіївська, 66.

– вул. Митрополитська, 108-110, вул. Зелінського, 13, 23, пр. Миру, 113, 113а, 129, 89, пр. Будівельників, 64, 181, бул. Б. Хмельницького, 3, 18, 33, вул. Троїцька, 63, вул. Бахчиванджи, 17/91, вул. Купріна, 19, бул. Шевченка, 75, вул. Троїцька, 71, вул. Георгіївська, 66. Лівобережний район – пр. Перемоги, 24/19, 65, 79, 91, вул. Азовстальська, 39, 25, 160, бул. Меотиди, 32/18, 8, 13/19, пр. Єдності, 41, вул. Пашковського, 61, 48, вул. Володимирська, 35, 23/53, вул. Короленко, 3, вул. Гугеля, 22, 28, бул. Морський, 10, 20А, вул. Токарева, 12, вул. Олімпійська, 75, 11, вул. В. Визволителів, 4, вул. Лютнева, 48, вул. 130 Таганрогської дивізії, 102, вул. Київська, 48/3, 3/3, пров. Ровенський, 17, вул. 9 Травня, 18, пр. Захисників України, 86, парк ім. Лепорського.

– пр. Перемоги, 24/19, 65, 79, 91, вул. Азовстальська, 39, 25, 160, бул. Меотиди, 32/18, 8, 13/19, пр. Єдності, 41, вул. Пашковського, 61, 48, вул. Володимирська, 35, 23/53, вул. Короленко, 3, вул. Гугеля, 22, 28, бул. Морський, 10, 20А, вул. Токарева, 12, вул. Олімпійська, 75, 11, вул. В. Визволителів, 4, вул. Лютнева, 48, вул. 130 Таганрогської дивізії, 102, вул. Київська, 48/3, 3/3, пров. Ровенський, 17, вул. 9 Травня, 18, пр. Захисників України, 86, парк ім. Лепорського. Приморський район – пр. Будівельників, 21/21, вул. Лавицького, 16, вул. Спартаковська, 25, Кленова балка, 1.

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