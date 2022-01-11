Обласною прокуратурою направлено до суду обвинувальний акт відносно мешканця Кривого Рогу, який збив 33-річну жінку та її 5 річну дитину. Про це йдеться на офіційній сторінці прокуратури області.

За даними слідства, у грудні 2021 року у Кривому Розі підозрюваний, керуючи технічно-справним автомобілем «ГАЗ» у стані наркотичного сп’яніння з перевищенням допустимої швидкості руху, збив жінку та її 5-річну дитину, які стояли на розділовій смузі.

В результаті дорожньо-транспортної пригоди потерпіла померла, а дитині спричинено струс головного мозку, переломи та численні забої внутрішніх органів. Наразі хлопчик перебуває у лікарні.

Підозрюваного судитимуть за порушення правил безпеки дорожнього руху, в результаті чого загинула жінка, а дитина отримала тілесні ушкодження.

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Що відомо

Аварія сталася 1 грудня 2021 року близько 18-ої години на Дніпровському шосе у Кривому Розі.

Після скоєної аварії 45-річний водій «ГАЗ» втік з місця події, однак правоохоронці розшукали його та затримали.

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