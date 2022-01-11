На початку року на Херсонщині зафіксували температурні рекорди

На початку року на території Херсонської області зафіксували температурні рекорди.

Про це йдеться на сторінці Херсонського обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Зокрема, 5 січня, вперше за період з 1946 по 2020 рр. метеорологічних спостережень, середньодобова температура повітря склала 7-8 градусів тепла. Це на 0,7 градуса вище попереднього рекордного значення для цього дня, який зафіксували у 1986 році.

Максимальна температура повітря 5 січня підвищувалась до 11,3 градуса тепла, що перевищило попередній максимум на цю дату – 10,8 тепла у 1959 році.

А 6 січня максимальна температура повітря була 12,1 вище нуля, до цього максимум на цю дату складав 11,3 тепла – його зафіксували у 1982 році.

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