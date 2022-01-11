У Чернівцях затримали поліціянта з Одеської області В’ячеслава Єфтенія. На нього склали протокол за нетверезене водіння.

Про це у коментарі Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Юлія Замерзляк.

На своїй сторінці у Facebook блогер Василь Крутчак опублікував відео затримання Єфтенія. На відео є дата знімання — 8 січня о 01:40. Дату затримання нам підтвердила речниця Замерзляк. На відео видно, що патрульні просять Єфтенія пройти освідування на стан алкогольного сп'яніння. На це водій просить його відпустити.

"Ви мене хочете оформити? Дмитро (ред. — називає патрульного), я офіцер зі стажем 20 з чимось років. Я сам приймаю рішення, де правильно, а де — ні. Десь когось відпустити, не корупційно, ні... Ти мене взагалі можеш зрозуміти чи ні?", — говорить Єфтеній на записі.

У відео поліціянт відмовляється їхати в наркологічний центр, аби пройти освідування. Якщо водій відмовляється, то патрульні складають протокол за нетверезе водіння через ознаки сп'яніння. Протокол розглядатимуть у суді.

В'ячеслав Єфтеній на момент затримання перебував у відпустці по догляду за дитиною. Наказ про його відпустку виданий торік 30 серпня. Про це повідомляють у пресслужбі нацполіції Одеської області. До цього він обіймав посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області. Втім з вересня на цю посаду призначили іншого підполковника поліції.

Що відомо

До роботи в Одесі правоохоронець із 2015 року очолював управління захисту економіки у Рівненській області, опісля — управління боротьби з організованою злочинністю на Житомирщині.

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