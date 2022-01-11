На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 2 487 людей

Впродовж 10 січня проти COVID-19 в Івано-Франківській області медики щепили 2 487 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 818 прикарпатців, другою — 1 566, додатковою дозою імунізувалася одна людина. Усього першою дозою щепилися 423 346 жителів, другою дозою медики вакцинували 379 998 людей, додатковою — 119.

Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 102 людини. Всього ревакцинальною дозою щепилися 196 прикарпатців.

На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech щепили 1 931 дитину та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 462.

Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки і оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 27,73% жителів області, однією дозою — 30,90%.

Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (41,5% тих, хто отримав першу дозу, та 43% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 26%, другою дозою — 23,2%. Найменше прикарпатців імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10% — другою) і CoronaVac (23,5% і 23,8% відповідно).

60,5% прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech, 32,8% — Moderna, 5,9% — препаратом CoronaVac та 0,8% — вакциною AstraZeneca.

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