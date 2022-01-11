У Миколаєві продовжують перейменовувати заклади освіти на гімназії та ліцеї

У Миколаєві мережа закладів загальної середньої освіти налічує 68 установ. У 2019 — 2020 роках перейменували три, у грудні 2021 року рішенням Миколаївської міської ради перейменували ще 33 заклади.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла начальниця управління освіти Миколаївської міської ради Ганна Личко.

Муніципальна рада та керівники закладів середньої освіти тривалий час працювали над питанням щодо перепрофілювання шкіл Миколаєва.

"Був проведений ґрунтовний моніторинг, дивилися, насамперед, статистичні дані за декілька років: за кількістю класів, за кількістю учнів. Дивились на саму проєктну потужність будівлі. Дивились на те, чи буде зручно добиратися дітям старших класів до цього закладу, тобто оцінювали транспортну інфраструктуру. Дивилися на кадровий склад, чи є допрофільна підготовка, наприклад, класи з поглибленим вивчанням окремих предметів", — сказала Ганна Личко.

Статус гімназії отримали 13 шкіл Миколаєва: школа І-ІІІ ступенів №6, школа І-ІІІ ступенів №13, школа І-ІІІ ступенів №15, школа І-ІІ ступенів №21, школа І-ІІІ ступенів №25, школа І-ІІІ ступенів №29, школа І-ІІІ ступенів №31, школа І-ІІІ ступенів №32, школа І-ІІІ ступенів №33, школа І-ІІІ ступенів №43, школа І-ІІІ ступенів №44, школа І-ІІІ ступенів №47, школа І-ІІ ступенів №64.

Директорка гімназії №25 Анжела Піляєва розповіла кореспондентам Суспільного, що школа отримала статус гімназії відповідно до завантаженості.

"У школі навчаються 322 учні, а проєктна потужність 300. Всі 13 навчальних кабінетів зайняті. Ми працюємо згідно з проєктною потужністю і з 2021 року не набирали десяті класи", — сказала Анжела Піляєва.

Статус ліцею отримали 10 шкіл: школа І-ІІІ ступенів №1, школа І-ІІІ ступенів №3, школа І-ІІІ ступенів №19, школа І-ІІІ ступенів №28, школа І-ІІІ ступенів №34, школа І-ІІІ ступенів №40, школа І-ІІІ ступенів №42, школа І-ІІІ ступенів №51, школа І-ІІІ ступенів №53, школа І-ІІІ ступенів №60. Також ліцеєм стануть гімназія №2, гімназія №4, а також заклад загальної середньої освіти ІІ-ІІІ ступенів з вечірньою/заочною та екстернатною формами навчання.

Ліцеями стануть ще шість навчальних закладів міста: школа І-ІІІ ступенів №22, Миколаївський муніципальний колегіум імені Володимира Чайки, "Академія дитячої творчості", Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса, Миколаївська гімназія №3, Миколаївська гімназія №41. Миколаївський морський ліцей імені професора М. Александрова зберігає за собою статус ліцею.

Директор Миколаївського ліцею імені Олега Ольжича Володимир Заяць розповів, що у закладі з отриманням статусу ліцею нічого не змінюється: десяті класи навчаються за двома профілями, а третій виберуть разом з дітьми та батьками.

"Зараз працює профіль – іноземна філологія та інформаційно-технологічний. Третій профіль будемо обирати у тісній взаємодії з батьками та учнями. Профільна підготовка, це підготовка до вступу у виші на певні спеціальності. Ліцей готує дітей до вступу у виші з іноземною філологією, інформаційно-технологічний передбачає вивчення 3D моделювання, мови програмування тощо. Тобто наші профілі – це спеціалізація до вступу у вищі навчальні заклади", — розповів Володимир Заяць.

За словами Ганни Личко, кожний керівник закладу середньої освіти вже знає, який статус отримає школа.

"Влітку 2022 року будемо перейменовувати та перепрофільовувати ще дев’ять шкіл, які випускають дев’яті класи і не набрали десяті класи, тому ці школи будуть перепрофільовані у гімназії. Аби випустити одинадцяті класи з документами, нам треба не набирати десяті класи", — розповіла Ганна Личко.

За словами Ганни Личко, реєстрація перейменованих закладів триватиме протягом 2022 року. Процес відбуватиметься поступово і завершиться у 2023 році.

Що відомо

Перейменували заклади середньої освіти згідно з рішенням Миколаївської міської ради №12/155 та №12/159 від 14.12.2021.

Реформа передбачає поділ шкільної освіти на три цикли: початкова школа (1-4 класи); гімназія (5-9 класи); ліцей (10-12 класи).

Реформування української освіти почали з ухвалення у 2017 році нового Закону України "Про освіту". Процес здійснюватиметься за чотирма напрямами: реформування середньої освіти, професійно-технічної, вищої та створення нової системи управління і фінансування науки.

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