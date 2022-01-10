У Вінниці затримали шахраїв, якими керував ув'язнений із колонії

Вінницькі поліцейські затримали групу шахраїв, які ошукали понад 200 українців на суму понад пів мільйона гривень. Організував злочинну схему 33-річний засуджений.

Про це повідомили в пресслужбі ГУ Нацполіції у Вінницькій області.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

До складу злочинної групи входило 7 людей, у тому числі засуджені.

"Правопорушники телефонували до громадян та, представляючись працівниками безпеки банку, отримували їх персональні дані. Після цього, зловмисники переказували кошти потерпілих на рахунки своїх спільників на волі, а ті знімали готівку та передавали її у тюрму", — розповів начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Нацполіції у Вінницькій області Євгеній Кронівець.

Також через спільників засуджені отримували сім-картки різних мобільних операторів та телефони.

Фото: ГУ Нацполіції у Вінницькій області

В ході обшуків, проведених у тюрмі та за місцем проживання зловмисників слідчі вилучили сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи з картковими рахунками та прибутками, отриманим у такий спосіб та інші речові докази їх причетності до злочинної діяльності.

За місцем проживання двох підозрюваних поліцейські вилучили марихуану та амфетамін.

Розпочато кримінальне провадження. Підозрюваним загрожує до 8 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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