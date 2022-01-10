109 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

9 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 109 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 1 969 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 9 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 17 менше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Диканський район – 1828 (+3);
- Котелевський район – 1923 (+12);
- Кременчук – 18089 (+16);
- Кременчуцький район – 2545 (+2);
- Миргород – 4641 (+1);
- Новосанжарський район – 2107 (+4);
- Полтава – 47825 (+27);
- Полтавський район – 7283 (+13);
- Решетилівський район – 1844 (+16);
- Семенівський район – 1490 (+4) ;
- Хорольський район – 2409 (+11).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 897 людей. Одужали за увесь час 134 037 людей, а летальних випадків — 3 806 (10 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 054 жителі регіону.
Що відомо:
- На Полтавщині за добу роблять близько 2 000 ПЛР-тестів на коронавірус та близько 600 тестів методом ІФА, розповів Суспільному лікар-епідеміолог обласного центру контролю і профілактики хвороб Андрій Байбарза.
- На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19