109 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

9 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 109 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 1 969 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 9 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 17 менше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Диканський район – 1828 (+3);

Котелевський район – 1923 (+12);

Кременчук – 18089 (+16);

Кременчуцький район – 2545 (+2);

Миргород – 4641 (+1);

Новосанжарський район – 2107 (+4);

Полтава – 47825 (+27);

Полтавський район – 7283 (+13);

Решетилівський район – 1844 (+16);

Семенівський район – 1490 (+4) ;

Хорольський район – 2409 (+11).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 141 897 людей. Одужали за увесь час 134 037 людей, а летальних випадків — 3 806 (10 нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 4 054 жителі регіону.

Що відомо: