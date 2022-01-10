На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у 21 людини

Протягом 9 січня COVID-19 підтвердили у 8 жителів Донеччини та у 13 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 5 людей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 360 хворих на Донеччині та 35 хворих на Луганщині.

9 січня щеплення від COVID-19 отримали 857 жителі Донеччини, з них першу дозу – 273. На Луганщині вакцинувались 379 людей, першу дозу отримали 31 людина.

Станом на ранок 10 січня Україні підтвердили 1 969 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 94 дитини та 41 медичний працівник.

Що відомо

Протягом 7 січня COVID-19 підтвердили у 36 жителів Донеччини та у 9 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли двоє людей.

Протягом 6 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1 184 людини, другу дозу отримали – 3 205. На Луганщині першою дозою вакцинували 299, другою – 1251.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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