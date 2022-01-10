На Житомирщині за добу, 9 січня, фахівці обласного лабораторного центру діагностували коронавірус у 43 жителів області. Померла одна людина, котра хворіла на COVID-19.

Про це 10 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на дані обласного лабораторного центру. 9 січня лабораторний центр провів 235 досліджень на наявність захворювання – у 43 жителів області підтвердили діагноз.

Від ускладнень, спричинених коронавірусом, померла ще одна людина:

74-річна жінка – жителька Житомира.

На Житомирщині офіційно зареєстровано 3 284 летальних випадки серед жителів, котрі хворіли на COVID-19.

9 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 20 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 141 714 жителів, 135 773 з яких вже одужали.

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