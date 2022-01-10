У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 683 людини. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 516.
Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
Першою дозою за добу вакцинували 243 людей:
- Pfizer-BioNTech – 202 людей,
- Moderna – 22,
- CoronaVac – 16,
- AstraZeneca – 3,
Другою дозою імунізували 417 людей:
- Pfizer-BioNTech – 291,
- CoronaVac – 60,
- Moderna – 44,
- AstraZeneca – 22 людей.
Додатковою дозою не імунізували жодну людину.
Станом на 9 січня в області першою дозою щепили 278 593 людей, що складає 30,96% населення. Другою дозою імунізували 260 626 людей, додатковою – 81, бустерною – 217.
Що відомо
- Загалом в області виявили 120 232 випадків інфікування коронавірусом, 115 675 людей одужали, а 3 035 померли.
- З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.
- Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.
- У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.
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