У Чернівецькій області за добу проти COVID-19 вакцинували понад 500 людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 683 людини. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 516.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 243 людей:

Pfizer-BioNTech – 202 людей,

Moderna – 22,

CoronaVac – 16,

AstraZeneca – 3,

Другою дозою імунізували 417 людей:

Pfizer-BioNTech – 291,

CoronaVac – 60,

Moderna – 44,

AstraZeneca – 22 людей.

Додатковою дозою не імунізували жодну людину.

Станом на 9 січня в області першою дозою 278 593 людей, що складає 30,96% населення. Другою дозою імунізували 260 626 людей, додатковою – 81, бустерною – 217.

Що відомо

Загалом в області 120 232 випадків інфікування коронавірусом, 115 675 людей одужали, а 3 035 померли.

З лютого у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації. Їх графік можна переглянути тут.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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