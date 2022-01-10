На Вінниччині підтвердили 74 нових випадки коронавірусу

На Вінниччині за минулу добу лабораторно підтвердили 74 нових випадків коронавірусу. Це на 131 менше, аніж напередодні. Одужали 168 пацієнтів. Летальних випадків зафіксували 14. Такі дані МОЗ України станом на ранок 10 січня.

Від початку пандемії коронавірус в області виявили у 113 877 випадках. З них одужали 106 222 людини. Від ускладнень, спричинених цією хворобою, померли 3 191 вінничан.

В Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 94, медпрацівників – 41). Летальних випадків – 86. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

За даними МОЗ, за минулу добу:

госпіталізовано – 1 064 людини;

летальних випадків – 86;

одужало – 3 517 хворих.

За весь час пандемії в Україні захворіли – понад 3,7 млн людей.

Що відомо

Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомив, що у 2022 році Україна отримає загалом майже 42 мільйони доз вакцини проти COVID-19.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. Міністерство охорони здоров'я погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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