На Закарпатті за добу виявили 61 новий випадок COVID-19. Семеро людей померли

61 новий випадок COVID-19 виявили на Закарпатті за минулу добу, 9 січня. Такі дані повідомили на сайті МОЗ. За добу 219 пацієнтів одужали, 7 людей з діагнозом COVID-19 померли.

Загалом в області з початку пандемії виявили 89 029 випадків COVID-19. 81 589 пацієнтів подолали хворобу, 2 438 — померли.

Усього за час пандемії в Україні захворіли понад 3,7 мільйона людей, 3,5 млн — одужали, 97 325 людей — померли.

Що відомо:

За добу на COVID-19 захворіли майже дві тисячі українців;

Наприкінці січня у "Дії" можна буде згенерувати новий COVID-сертифікат про бустерне щеплення — МОЗ.

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