logo logo
Яка статистика COVID-19 в Одеській області станом на 10 січня
МЕДИЦИНАКОРОНАВІРУСРегіони

Яка статистика COVID-19 в Одеській області станом на 10 січня

Марина Повертайло
·
Яка статистика COVID-19 в Одеській області станом на 10 січня Freepik

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 113 людей. 741 хворий одужав, жодна людина не померла. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у місті Київ (398). На другому місці за кількістю хворих Харківська область (192), на третьому – Київська (135).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 241 909 громадян,
  • одужала 227 372 людини,
  • померли 5 608 хворих,
  • наразі хворіють 8 929 мешканців області.

Читайте також

Читайте нас у Telegram: головні новини Одеси та області

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди