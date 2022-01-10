Яка статистика COVID-19 в Одеській області станом на 10 січня

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 113 людей. 741 хворий одужав, жодна людина не померла. Про це повідомили на сайті МОЗ.
Найбільше випадків коронавірусу виявили у місті Київ (398). На другому місці за кількістю хворих Харківська область (192), на третьому – Київська (135).
Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:
- захворіли 241 909 громадян,
- одужала 227 372 людини,
- померли 5 608 хворих,
- наразі хворіють 8 929 мешканців області.
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