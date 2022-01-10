Окупанти два рази порушили режим тиші — штаб ООС

Від початку доби, 9 січня російські окупанти два рази відкривали вогонь.
Про це повідомляє штаб ООС.
"У бік Попасної збройні формування Російської федерації відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, протитанкових ракетних комплексів та великокаліберних кулеметів", — повідомили у штабі.
Також, поблизу Катеринівки окупанти обстрілювати позиції українських захисників з мінометів калібру 120 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї.
Внаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі.
Що відомо
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь
- 5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.