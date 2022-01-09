Перша медаль України на етапах Кубка світу з біатлону та анульована віза Джоковича — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.
Україна здобула першу медаль на етапах Кубка світу з біатлону: Артем Тищенко та Дар'я Блашко виграли "бронзу" в одиночній змішаній естафеті.
Українець Віталій Миколенко дебютував у складі нового клубу — англійського "Евертона", провівши 120 хвилин у матчі Кубка Англії.
Першій ракетці світу Новаку Джоковичу анулювали візу в Австралію перед стартом Australian Open, юристи готуються оскаржити це рішення.
Лідерка збірної України з фігурного катання Анастасія Шаботова знялася з чемпіонату Європи.
Український баскетболіст Олексій Лень провів найрезультативніший матч сезону в НБА.
Український воротар Андрій Лунін провів дебютний матч у сезоні у складі мадридського "Реала".
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі аккаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!