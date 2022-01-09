Перша медаль України на етапах Кубка світу з біатлону та анульована віза Джоковича — Суспільне Спорт зібрало найважливіші події тижня.

Україна здобула першу медаль на етапах Кубка світу з біатлону: Артем Тищенко та Дар'я Блашко виграли "бронзу" в одиночній змішаній естафеті.

Українець Віталій Миколенко дебютував у складі нового клубу — англійського "Евертона", провівши 120 хвилин у матчі Кубка Англії.

Першій ракетці світу Новаку Джоковичу анулювали візу в Австралію перед стартом Australian Open, юристи готуються оскаржити це рішення.

Лідерка збірної України з фігурного катання Анастасія Шаботова знялася з чемпіонату Європи.

Український баскетболіст Олексій Лень провів найрезультативніший матч сезону в НБА.

Український воротар Андрій Лунін провів дебютний матч у сезоні у складі мадридського "Реала".

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу