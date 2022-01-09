Виконували колядки: на Закарпатті влаштували різдвяний челендж

На Закарпатті до Різдва влаштували святковий челендж: закарпатські греко-католицькі парафії виконували колядки. Про це в ефірі радіо ТисаFM розповів священник Мукачівської греко-католицької єпархії отець Владислав Ігнатишин.

"Цього року ми мали дитячо-молодіжний колядницький челендж. Виклики робили одні, інші приймали. Робили це через соцмережі, позначали хештеги "МГКЄ колядує". Різні парафії Мукачівської греко-католицької єпархії передавали естафету одна одній і колядували", — розповів отець Владислав Ігнатишин.

"Відреагувала десь третина парафій. Це понад 100 учасників. Ми робимо таке вперше", — додав священник.

За його словами, колядки для виконання церковні хори обирали різні. Взяли участь у челенджі люди різного віку: були і маленькі діти, і молодь, і старші люди.

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