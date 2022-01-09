На початку тижня на Сумщині очікується припинення опадів та зниження температури повітря. Про це повідомили в Сумському гідрометцентрі.

10 січня очікується хмарна погода, вночі мокрий сніг, налипання мокрого снігу, місцями туман, вдень невеликий сніг, на дорогах ожеледиця. Вітер вночі південний, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура протягом доби -4..+1°.

11 січня - хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі -3..-8°, вдень -1..-6°.

12 січня: мінлива хмарність, без істотних опадів, на дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. Температура вночі -10..-15°, вдень -8..-13°.

Що відомо

Водіїв попереджають про ускладнення руху на дорогах через ожеледицю.

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