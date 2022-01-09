9 січня у Житомирі та області дороги розчищатимуть від снігу цілодобово. Працівники комунального підприємства "Управління автомобільних шляхів" (УАШ) Житомирської міськради на цілодобовому чергуванні з 8 січня. Працівники Служби автомобільних доріг в області (САД) також розчищатимуть дороги цілодобово. Про це Суспільному розповів начальник "УАШ" Володимир Мазур та речниця САД Світлана Чернях-Кондрацька.

Близько 18.00 у телефонному коментарі Суспільному Володимир Мазур сказав, що працівники "УАШ" вийшли на цілодобове прибирання опівночі в ніч з 8 на 9 січня і продовжать працювати і в ніч з 9 на 10 січня. Прибирання ускладнює той факт, що сніг продовжує йти.

"Однозначно будемо працювати вночі. Минулої ночі (9 січня – ред.) висипали на дороги Житомира більше 200 тонн протиожеледних сумішей. Денна зміна поки ще не підбивала підсумки. На дорогах Житомира працює вісім комбінованих автодорожніх машин, один автогрейдер і чотири трактори. Справляємося, наскільки це можливо. Що тут скажеш – зима. Якби сніг хоч ненадовго перестав йти, то ситуація була б краща, а так виходить, що те, що розчистили, доводиться знову розчищати, бо сніг замітає", – каже начальник "УАШ".

Фото: Суспільне Житомир Володимир Мазур каже, що дорожники Житомира заступили на цілодобове чергування ще з 8 січня

Фото: Суспільне Житомир Так у Житомирі близько 16.00 комунальники розчищали єдиний підземний перехід Житомира

Фото: Суспільне Житомир Сніг вже встиг засипати розчищену територію східців з одного боку переходу

Фото: Суспільне Житомир З іншого боку переходу комунальники продовжували відкидати сніг

Фото: Суспільне Житомир Деякі території житомиряни розчищають самостійно

Речниця Служби автодоріг Житомирської області Світлана Чернях-Кондрацька у телефонному коментарі Суспільному сказала, що їхня Служба тримає на контролі стан дорожнього покриття автодоріг області. За її словами, 9 січня проїзд автошляхами забезпечували 108 одиниць спецтехніки та 132 працівники дорожніх організацій.

"Станом на шосту годину вечора проїзд ми забезпечили, – каже речниця САД. – Дороги обробили протиожеледними матеріалами. Подекуди дороги засніжені, в деяких місцях спостерігається снігова каша. Вночі підрядні організації очищатимуть проїжджу частину від цієї снігової каші та продовжать обробляти дороги області протиожеледними матеріалами. Водіям хочу нагадати про обережність на дорогах, адже за прогнозами синоптиків, в ніч з 9 на 10 січня снігопад має припинитися, очікується падіння температури повітря нижче нуля градусів, а тому на дорогах можлива ожеледиця. Водії великогабаритних автівок під час негоди можуть скористатися майданчиками для відстою транспортних засобів, аби працівники САД могли розчистити автодороги від снігу. Будьте обережні, дотримуйтеся безпечної швидкості та відмовтеся від небезпечних маневрів".

Фото: Суспільне Житомир Світлана Чернях-Кондрацька розповіла, що вночі працівники САД продовжать чистити дороги області

Фото: Служба автомобільних доріг у Житомирській області САД показали, як прибирали дороги області вдень 9 січня

Фото: Служба автомобільних доріг у Житомирській області На дорогах області розчищали сніг 132 працівники на 108 одиницях спецтехніки

Фото: Служба автомобільних доріг у Житомирській області Вночі 10 січня дорожники продовжать розчищати автодороги від снігової каші

Фото: Служба автомобільних доріг у Житомирській області﻿ Водіїв просять давати дорогу снігоприбиральній техніці

Оновлено на 19.30

У коментарі Суспільному Володимир Мазур розповів про сказав, що за підсумками роботи денної зміни станом на 19.00 у Житомирі упродовж дня, 9 січня, для посипання доріг використали 190 тонн протиожеледних матеріалів.

"Наразі працівники заступили до роботи у нічну зміну. На дорогах працює вісім комбінованих дорожніх машин, чотири трактори та один автогрейдер", – сказав Володимир Мазур.

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