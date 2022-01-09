Дороги на Закарпатті розчищають від снігу

Автошляхи Закарпаття розчищають від снігу та снігових заметів. Про це повідомили на сайті Закарпатської ОДА.
"З вечора 8 січня фахівці працюють на дорогах державного значення", — йдеться в повідомленні.
За інформацією відомства, розчищають такі дороги:
- Н-09 Львів – Самбір – Ужгород (км 55-130);
- Р-21 Долина – Хуст (км 96-128);
- Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино (км 0-22).
Що відомо:
- 9 січня на Закарпатті очікують мокрий сніг, в горах — налипання мокрого снігу, на перевалах — снігові замети.
- 9-10 січня, в зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, синоптики прогнозують значну снiголавинну небезпеку.