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Дороги на Закарпатті розчищають від снігу
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Дороги на Закарпатті розчищають від снігу

Тетяна Черевко
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Дороги на Закарпатті розчищають від снігу Служба автомобільних доріг у Закарпатській області

Автошляхи Закарпаття розчищають від снігу та снігових заметів. Про це повідомили на сайті Закарпатської ОДА.

"З вечора 8 січня фахівці працюють на дорогах державного значення", — йдеться в повідомленні.

За інформацією відомства, розчищають такі дороги:

  • Н-09 Львів – Самбір – Ужгород (км 55-130);
  • Р-21 Долина – Хуст (км 96-128);
  • Т-07-37 Хуст – Шаян – Вишково – Буштино (км 0-22).

Що відомо:

  • 9 січня на Закарпатті очікують мокрий сніг, в горах — налипання мокрого снігу, на перевалах — снігові замети.
  • 9-10 січня, в зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, синоптики прогнозують значну снiголавинну небезпеку.

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