9 січня російські окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру поблизу Попасної та Катеринівки. Один український військовий отримав бойове травмування.
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", — повідомили у штабі
Також окупанти вели вогонь з протитанкових комплексів, гранатометів та стрілецької зброї.
Що відомо
- 8 січня російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
- 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
- 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
- 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.