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Окупанти гатили зі 120-х мінометів, український військовий отримав бойове травмування
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Окупанти гатили зі 120-х мінометів, український військовий отримав бойове травмування

Олександра Папіна
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Окупанти гатили зі 120-х мінометів, український військовий отримав бойове травмування УНІАН

9 січня російські окупанти відкрили вогонь з мінометів 120-го калібру поблизу Попасної та Катеринівки. Один український військовий отримав бойове травмування.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

"Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний", — повідомили у штабі

Також окупанти вели вогонь з протитанкових комплексів, гранатометів та стрілецької зброї.

Що відомо

  • 8 січня російські окупанти шість разів порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.
  • 3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.
  • 22 грудня відбулося засідання ТКГ на якому сторони погодили відновлення дії режиму припинення вогню.

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