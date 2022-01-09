В одеських новобудовах подорожчало житло: вартість по районах

За останній місяць в одеських новобудовах почало дорожчати житло. Про це повідомили в пресслужбі соціального проєкту "ЛУН Місто".
Наразі середня вартість квадратного метра складає 23 тис. грн, тоді як у грудні 2021 року вона не перевищувала 22,2 тис. грн. Мінімальна ціна квадратного метра – 16,6 тис. грн.
ЛУН Місто
Вартість квартир в Одесі почала зростати з жовтня 2021 року. Протягом чотирьох місяців темпи зростання збільшуються.
Найдорожче житло в Приморському районі. Там середня вартість квадратного метра складає 32,6 тис. грн. В Київському районі – 24,6 тис. грн, в Малиновському та Суворовському – 20,4.
ЛУН Місто
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