8 січня на Хмельниччині склали 76 адмінпротоколів про порушення правил карантину

Минулої доби, 8 січня, поліцейські Хмельницької області склали 76 адмінпротоколів (всього 15803 протоколи) за ст. 44-3 КУпАП (Порушення правил щодо карантину людей). Про це інформує пресслужба Хмельницької ОДА.

Зазначають, що впродовж минулої доби перевірили 38 транспортних засобів та 61 особу, які в них перебували. Відповідно до розпорядження №66 від 10 серпня 2020 року «Про пасажирські перевезення», з метою забезпечення контролю за виконанням протиепідемічних заходів, перевірили 35 транспортних засобів.

За добу Патрульна поліція Хмельниччини провела 48 перевірок маршрутних транспортних засобів, 44 рази провели патрулювання прибудинкових територій багатоповерхових житлових будинків; 41 раз провели поверхневий огляд громадян та перевірку документів; 36 разів перевірили заклади з масовим перебуванням людей (кінотеатри, заклади громадського харчування, фітнес центри тощо).

Працівники Держпродспоживслужби також здійснювали рейди з перевірки дотримання протиепідемічних заходів. Зокрема, перевірили 10 закладів громадського харчування, 61 об’єкт торгівлі продовольчими товарами, 26 об’єктів торгівлі непродовольчими товарами, 7 агропродовольчих ринків та 17 інших об’єктів. У ході перевірок виявили порушення на шести об’єктах та надали пропозиції щодо їх усунення.

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