Від першого січня зросла мінімальна заробітна плата, планується поетапне підвищення пенсій та стипендій. Зростання прожиткового мінімуму та зарплатні впливає на податок, що сплачують підприємці.

Про нововведення 2022 року в ефірі Українського радіо: Миколаїв розповів кандидат економічних наук Олексій Мірошниченко.

Мінімальна заробітна плата з першого січня 2022 року зросла на три відсотки — до 6 700 гривень. Прожитковий мінімум з першого січня 2022 року становить 2 393 гривні.

"Це не зростання заробітної плати, це збільшення мінімальної заробітної плати, яку підприємці мають платити своїм найманим працівникам, а держава — працівникам бюджетної сфери. Логічно було б, якби ми бачили, що є економічне зростання, всі заробляли більше грошей, стали б платили більші зарплатні. Тоді б зросла мінімальна кваліфікаційна заробітна платна найманих працівників", — каже Олексій Мірошніченко.

На Миколаївщині зареєстровані понад два мільйони підприємців, з яких півтора мільйона працюють за спрощеною системою оподаткування.

Касовий апарат обов’язково знадобиться десяти відсоткам або 150 тисячам підприємцям, із яких понад 50 тисяч вже їх використовують. З першого січня фізичні підприємці, які належать до I групи, а також ФОПи, що працюють у селі та відповідають певним вимогам, звільнені від обов’язку застосовувати програмні реєстратори розрахункових операцій під час здійснення господарської діяльності.

"Якщо підприємство проводить операції тільки через розрахунковий рахунок, то це його не стосується. Треба державі спростити процедуру введення касових апаратів. Дуже багато підприємств ухиляються від сплати податків, занижуючи обсяг власної реалізації. А той підприємець, який є сумлінним платником, він є менш конкурентоспроможним", — говорить Олексій Мірошніченко.

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В Україні у 2022 році зросте податок на алкоголь та інші підакцизні товари.

"На алкогольну продукцію акцизний податок має збільшитися на п’ять відсотків. Це спеціальний вид податку, який є фіксованим для одиниці виробу. Збільшення податкового навантаження завжди негативно впливає на економіку. Тіньовий ринок у порівнянні з легальним зростає", — каже Олексій Мірошниченко.

За словами Олексія Мірошніченка, якщо підприємці сплачуватимуть більше податків, зростуть надходження в бюджет та пенсійний фонд, з’явиться можливість підвищити пенсії.

Що відомо

Від нового року набрав чинності закон про обов'язкове використання касових апаратів для ФОПів. Підприємець може самостійно вибрати тип касового апарату. Він може бути апаратним РРО чи програмним.

чи програмним. Станом на 4 січня 2022 року у Миколаївській області на обліку 6 557 РРО. У 2021 році зареєстрували 1684 РРО.

У Миколаївській області на обліку ПРРО — 1943, зареєстрували за 2021 рік 1620.

— 1943, зареєстрували за 2021 рік 1620. Класичні РРО коштують від 4 до 20 тисяч гривень, а їхнє обслуговування щомісяця вартує 200-300 грн. Натомість програмні РРО (ПРРО) — безкоштовні. Це програми для телефона, планшета чи комп'ютера. А їхнє щомісячне обслуговування коштує до 200 грн. Зареєструвати його можна через кабінет платника податків.

У випадку невикористання РРО передбачені штрафи. Пеня за першу незаконну розрахунково-касову операцію відповідатиме сумі чека, друга та наступні складатимуть 150 відсотків від суми чека. Ця норма не стосується фізосіб-підприємців, які не проводять розрахункові операції. Тобто бізнес, який отримує оплату лише у вигляді банківського переказу за реквізитами, може працювати без фіскалізації.

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