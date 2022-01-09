Вибухнув котел: у Ніжині горить приміщення меблевої фабрики

У Ніжині горить приміщення меблевої фабрики. Про це повідомив речник управління ДСНС України в області Олександр Івченко.

Повідомлення про пожежу надійшло 9 січня о 14:30.

Попередня причина, за словами Олександра Івченка, — вибух опалювального котла.

ФОТО: MYNIZHYN.com У Ніжині горить приміщення меблевої фабрики

"Сталася пожежа конструктивних елементів котельні на площі 32 кв.м з подальшим розповсюдженням на покрівлю цеху по виробництву палетів (загальна площа пожежі 200 кв.м). Існує загроза розповсюдження горіння по вентиляційним каналам", – повідомили в пресслужбі.

ФОТО: ДСНС У Ніжині горить приміщення меблевої фабрики

Попередньо загиблих і травмованих немає.

До гасіння залучено 20 осіб та 5 одиниць техніки ДСНС.

ФОТО: ДСНС У Ніжині горить приміщення меблевої фабрики

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