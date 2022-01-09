Запоріжці висловили підтримку народу Казахстану

Група запоріжців вийшла на підтримку народу Казахстану в Запоріжжі 8 січня.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив запорізький активіст Ігор Лукашенко.

Акцію влаштували на Майдані Героїв перед адмінбудівлею Запорізької обласної ради.

Як розповідає Ігор Лукашенко, акцію провели на підтримку боротьби за свободу та демократію у Казахстані.

Фото з Facebook-сторінки Ігоря Лукашенка Запоріжці вийшли на підтримку народу Казахстану

"На мій погляд, зараз у Казахстані відбувають протести з тих самих причин, як і в Україні у 2014 році. Це велика загроза для прояву демократії та невдоволення ситуацією у Казахстані", – зазначив він.

Що відомо

У Казахстані з 1 січня тривають протести, приводом до яких стало підвищення цін на газ. У ніч проти 5 січня вони переросли в сутички мітингарів і поліції, після чого в різних містах країни почалися погроми та захоплення будівель. У країні на тлі протестів заблокували роботу інтернету, а також припинили працювати банки.

Президент Казахстану звернувся до Ради колективної безпеки ОДКБ, до якої входять представники шести країн, зокрема Росії. 6 січня іноземні війська почали прибувати в Казахстан.

7 січня у Казахстані оголосили "червоний рівень" терористичної небезпеки, а президент країни Касим-Жомарт Токаєв ініціював проведення саміту лідерів країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ).

8 січня Комітет національної безпеки Казахстану повідомив про затримання колишнього прем'єра та ексголови Комітету Каріма Масімова. Його підозрюють у державній зраді.

За даними МВС Казахстану, станом на ранок 9 січня в країні затримали 5 135 учасників масових протестів. З них за підозрою у скоєнні особливо тяжких злочинів 134 особи відправили в ізолятори, до 516 громадян застосували адміністративний арешт.

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