Вакцинація від COVID-19: за добу на Хмельниччині зробили 298 щеплень

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 298 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 109 людей зробили перше щеплення, 183 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 860599 щеплень від COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 446025 людей, двома дозами щеплено 414505 жителів області. 38 людей отримали додаткову дозу вакцини.

Що відомо