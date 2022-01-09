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Вакцинація від COVID-19: за добу на Хмельниччині зробили 298 щеплень
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Вакцинація від COVID-19: за добу на Хмельниччині зробили 298 щеплень

Леся Боровець
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Вакцинація від COVID-19: за добу на Хмельниччині зробили 298 щеплень Фото: Суспільне Поділля

За минулу добу в Хмельницькій області зробили 298 щеплень від COVID-19. Про це інформує пресслужба Хмельницької облдержадміністрації.

Зазначається, що 109 людей зробили перше щеплення, 183 – два щеплення.

Загалом від початку вакцинальної кампанії медпрацівники зробили 860599 щеплень від COVID-19. Одну дозу вакцини отримали 446025 людей, двома дозами щеплено 414505 жителів області. 38 людей отримали додаткову дозу вакцини.

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