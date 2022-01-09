8 січня у Дніпровському районі Запоріжжя водійка ланосу не впоралась з керуванням та наїхала на електроопору, через що рух проїжджою частиною був перекритий. У ДТП також постраждали три пасажирки легковика.

Повідомлення про дорожню-транспортну пригоду надійшло на спецлінію "102" о 22:30. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олена Лебединська.

ДТП сталося на перетині вулиць Пожарського та Дніпровського шосе. Водійка 2002 року народження не впоралась с керуванням та зіткнулась зі стовпом електроопори, що від удару впав, перекривши рух транспорту.

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Постраждалі внаслідок аварії водійка та три жінки, які їхали разом із нею, були доставлені до 9-ї міської клінічної лікарні: трьох з них після надання медичної допомоги відпустили додому, одну з пасажирок із травмами голови та грудної клітини госпіталізували.

Як показав висновок медичного обстеження, водійка транспортного засобу була напідпитку. У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

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