8 січня у Дніпровському районі Запоріжжя водійка ланосу не впоралась з керуванням та наїхала на електроопору, через що рух проїжджою частиною був перекритий. У ДТП також постраждали три пасажирки легковика.
Повідомлення про дорожню-транспортну пригоду надійшло на спецлінію "102" о 22:30. Про це повідомила речниця ГУ Нацполіції в Запорізькій області Олена Лебединська.
ДТП сталося на перетині вулиць Пожарського та Дніпровського шосе. Водійка 2002 року народження не впоралась с керуванням та зіткнулась зі стовпом електроопори, що від удару впав, перекривши рух транспорту.
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Постраждалі внаслідок аварії водійка та три жінки, які їхали разом із нею, були доставлені до 9-ї міської клінічної лікарні: трьох з них після надання медичної допомоги відпустили додому, одну з пасажирок із травмами голови та грудної клітини госпіталізували.
Як показав висновок медичного обстеження, водійка транспортного засобу була напідпитку. У поліції відкрили кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286-1Керування транспортним засобом особою, яка перебуває у стані алкогольного сп'яніння або під впливом наркотичних чи психотропних речовин Кримінального кодексу України.
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