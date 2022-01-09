COVID-19 на Запоріжжі: захворіли 17 людей, 86 одужали

За минулу добу, 8 січня, в Запорізькій області виявили 17 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу, померли 5 пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали 86 мешканців регіону.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

За останню добу лабораторно були обстежені 317 запоріжців. Нині в регіоні продовжують лікуватись 1 044 пацієнти.

Протягом всього періоду пандемії в області на коронавірусну хворобу захворіли 182 959 мешканці, з них одужали 176 557, загальна кількість померлих – 5 355.

Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Карантинні обмеження для всіх рівнів епідемічної небезпеки оновили в Україні. Відвідувати громадські місця у "жовтій зоні" епідемічної небезпеки можна тільки щепленим хоча б однією дозою вакцини від Covid-19, або з негативним ПЛР-тестом чи сертифікатом про одужання.

В Україні відтепер можна зробити третю (бустерну) дозу вакцини проти коронавірусу. 6 січня про це офіційно повідомили у Міністерстві охорони здоров'я України. Ідеться про повнолітніх громадян.

Люди, в яких виявили штам коронавірусу "Омікрон", у середньому мають на 50-70% менший ризик бути ушпиталеними через ускладнення COVID-19, ніж "Дельтою".

Науковці з’ясували, що штам "Омікрон" здатний розмножуватись у тканинах бронхів у 70 разів швидше, ніж вихідний варіант вірусу та штам "Дельта", однак демонструє повільнішу швидкість реплікації у легенях.

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