Не могли вибратись з будинку. Відомі подробиці пожежі у Чернівцях

Рятувальники евакуювали людей, які через сильне задимлення не могли вибратись з будинку. Двох жінок шпиталізували до лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння.

Про це повідомили у пресслужбі управління ДСНС області.

Пожежа трапилась 8 січня. Загоряння відбулось на 8 поверсі дев'ятиповерхівки. В результаті пожежі утворилося сильне задимлення.

Під час пожежі в квартирі була власниця будинку. 65-річну жінку рятувальники знайшли без свідомості. Також врятували її 88-річну сусідку. Жінка не могла самостійно покинути своє помешкання. Обох жінок шпиталізували до лікарні з діагнозом отруєння продуктами горіння.

Ще 9 людей евакуювали. Через задимлення вони не могли самостійно вийти з будинку.

Площа загоряння склала орієнтовно 15 квадратних метрів.

Причина пожежі поки невідома.

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