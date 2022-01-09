У Вознесенському районі, що на Миколаївщині, вночі проти дев’ятого січня сталася пожежа у приватному житловому будинку. Рятувальники виявили у будівлі тіло загиблого чоловіка.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив речник надзвичайників Артем Вагін.

Пожежа житлового будинку сталася на вулиці Аграрний у селі Веселий Розділ Олександрівської об'єднаної територіальної громади Вознесенського району.

Під час розвідки в одній із кімнат будинку рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка, 1965 року народження. У пресслужбі ДСНС повідомили, що причиною пожежі стала необережність під час паління. Чоловік був інвалідом першої групи, у будинку мешкав разом із матір'ю. Про займання рятувальникам повідомили сусіди.

Площа пожежі — 20 квадратних метрів.

На місці працював черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини четвертого державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Миколаївській області: чотири рятувальники та одна спецмашина. Додатково залучали місцеву пожежну охорону "Олександрівка".

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