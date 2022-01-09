Мокрий сніг та ожеледь. Якою буде погода на Кіровоградщині наступного тижня

У Кропивницькому та по Кіровоградській області 9 та вночі 10 січня очікуються невеликі опади у вигляді мокрого снігу з дощем, слабка ожеледь. Про це розповіла працівниця Кіровоградського обласного центру з гідрометеорології Валентина Лазарева.
10 січня температура від 2° морозу до 3° тепла. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду.
11 січня невеликий мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 метрів за секунду, з поривами до 15-20 метрів за секунду. Температура вночі 2-7°морозу, вдень 1-6° морозу.
12 -13 січня малохмарна, морозна погода без опадів. Температура вночі 5-10° морозу. Вдень 1-6° морозу.
У Кропивницькому прогнозують хмарну погоду, вночі невеликий мокрий сніг, вдень без суттєвих опадів. Слабка ожеледь. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби близько 0°.
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