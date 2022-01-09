Поліція затримала чоловіка в Сумах, якого підозрюють у хуліганстві. За версією сусідів, він стріляв по вікнах будинку навтроти своєї квартири та викинув з балкона пакет, що вибухнув. Про це повідомили на сайті поліції Сумщини 9 січня.

За даними правоохоронців, до поліції надійшло повідомлення від жителів Сум про те, що чоловік з будинку навпроти викинув пакет з балкону, який вибухнув, а також цілиться у вікна будинку навпроти зі зброї.

"У мене дитина поруч зі мною, і я бачу, що вони почали водити по всіх квартирах. Я ж не знаю, що то за зброя, можливо, вони попадуть зараз. То я закрила балкон і подзвонила в поліцію, " - розповіла сумчанка Юліана.

Біля будинку правоохоронці знайшли залишки предмету, схожого на петарду. Піднявшись до квартири, на яку вказали очевидці, правоохоронцям відкрив 32-річний чоловік. У його квартирі слідчі знайшли пневматичні гвинтівки, піротехнічні вироби, ножі.

Наразі чоловіка затримали та вікрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 "Хуліганство" Кримінального кодексу України. Якщо вину чоловіка доведуть, то йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років.

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