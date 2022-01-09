На Полтавщині з річки дістали тіло чоловіка

На Полтавщині рятувальники витягли з водойми труп чоловіка. Для встановлення причини смерті тіло направили на судово-медичну експертизу, повідомив Суспільному речник поліції Полтавщини Роман Грішин.

Тіло чоловіка з річки Хорол у селі Петрівці Миргородської громади дістали 8 січня близько 15:00. Рятувальників на місце події викликали поліцейські, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Із річки дістали тіло 64-річного жителя села Петрівці. Під час попереднього огляду ознак насильницької смерті на тілі не виявили. Нині його направили на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті, повідомив Роман Грішин.

Обставини події з’ясовують.