На Рівненщині за добу підтвердили 55 COVID-випадків. Померли двоє хворих

На Рівненщині за минулу добу, 8 січня, лабораторно підтвердили 55 нових випадків інфікування COVID-19. Про це інформує оперативний штаб при ОДА 9 січня. Від ускладнень померли двоє хворих.

Протягом доби зробили 322 ПЛР дослідження, а також 221 швидкий тест. Нові випадки інфікування коронавірусом виявили у хворих віком від п'яти місяців до 78 років:

Рівненський район – 39 (м. Рівне – 25);

– 39 (м. Рівне – 25); Дубенський район – 13 (м. Дубно – 7);

– 13 (м. Дубно – 7); Сарненський район – 2 (м. Сарни – 0);

– 2 (м. Сарни – 0); Вараський район – 1 (м. Вараш – 0).

За добу одужали 13 людей. Загалом коронавірус, як ідеться в повідомленні, подолали 124 712 людей (3 511 269 – ).

На Рівненщині від початку пандемії зареєстрували 2 294 смерті від ускладнень хвороби (97 239 – в Україні). За минулу добу померли: 36-річний житель м. Дубровиця та 62-річний житель м. Костопіль. У січні від ускладнень померли 24 людини.

Станом на 9 січня, за офіційними даними, в області є 1 337 людей з підтвердженим діагнозом COVID-19. Завантаженість лікарень пацієнтами з коронавірусом – 20,1%, відучора цей показник не змінився.

Добова динаміка COVID-підтверджень у січні: 1 січня – 54; 2 січня – 19; 3 січня – 33; 4 січня – 104; 5 січня – 235; 6 січня – 163; 7 січня – 98; 8 січня – 55.

В Україні за добу підтвердили 2 810 нових випадків COVID-19, 75 людей померли.

За даними РНБО, станом на 8 січня кількість вакци­нованих однією дозою на Рівненщині становила 374 975 людей, це 32,78% населення області. Повний курс вакцинації пройшли 375 415 людей, це 32,82%.

Що відомо

В Україні дозволили бустерну дозу вакцини проти COVID-19 для людей віком від 60 років. Її рекомендують робити через пів року після другої та використовувати Moderna або Comirnaty.

COVID-сертифікат у додатку "Дія", який видається після вакцинації проти коронавірусу, негативного ПЛР-тесту або одужання від COVID-19, станом на 5 січня визнається у 60 державах світу.

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