Протягом минулої доби восьмого січня на території Миколаївської області зафіксували 62 нові випадки захворювання на коронавірус. Це на 22 випадки менше ніж виявили напередодні. Смертей внаслідок ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, медики не зареєстрували.

Такі дані надала Миколаївська облдержадміністрація.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили на території громад Миколаївщини — 35. У Миколаєві зареєстрували 18 випадків коронавірусної хвороби, в Южноукраїнську — чотири, в Очакові та Вознесенську — по два випадки, у Первомайську — один.

За весь період пандемії в області зафіксували 116 118 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 100 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 110 580 людей.

Протягом доби восьмого січня лікарі не зафіксували летальних випадків, викликаних перебігом COVID-19. Напередодні в області померли дві люди. За період пандемії на Миколаївщині померли 3 316 людей.

Станом на дев’яте січня на стаціонарному лікуванні перебувають 412 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області — 24,29 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 131 новий випадок коронавірусної хвороби, від наслідків захворювання на COVID-19 померли три людини. У Херсонській області — 29 нових випадків за добу, померла одна людина.

На Кіпрі вчені виявили новий штам коронавірусу, який є гібридом штаму "Дельта" та швидко розповсюджуваного "Омікрону". Ним заразилися вже 25 людей.

Німеччина виключила Україну зі списку країн зони високого пандемічного ризику. Оновлений статус почне діяти з 9 січня, відповідно зміняться й правила в'їзду до країни.

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