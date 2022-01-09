У Сумах втретє з початку року відключили воду в районі Тополянської через аварію

Через аварійно-ремонтні роботи з 4 ранку 9 січня відключене водопостачання у Сумах в районі вулиці Тополянської. Про це повідомили у КП "Міськводоканал". Це третє відключення води в цьому районі з початку року.
Станом на 10 ранку 9 січня відсутнє водопостачання у будинках на вулицях Тополянська, Мусоргського, Шахтарська, Новоселівська, Патона, Героїчна, Горова та проїзді Горовий. Про це 9 січня повідомили у КП "Міськводоканал".
На цих же вулицях відключали воду 7 січня - на 20 годин, 4-5 січня - на півтори доби. Тоді КП "Міськводоканал" організовував підвіз води для мешканців.
У пресслужбі КП "Міськводоканал" пообіцяли надати коментар щодо аварійних робіт на Тополянській у понеділок, 10 січня.
У цьому ж районі люди дві доби були без теплопостачання через порив на теплотрасі.
Що відомо
- З 1 січня 2022 року у Сумах зросли тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення.
- У Сумитеплоенерго заплановане зростання тарифів для населення на 35%
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