За минулу добу на Тернопільщині від COVID-19 вакцинували 799 осіб

799 осіб щепили від COVID-19 на Тернопільщині за вчора. Про це розповіла регіональна координаторка вакцинації Марія Павельєва.

За її словами, першою дозою за минулу добу щепили 160 людей, другою дозою – 579, бустерною дозою – 60. Всього з початку вакцинації в Тернопільській області щепили 686 447 осіб.

26 950 людей вакцинували проти COVID-19 в Україні за добу 8 січня 2022 року. Одну дозу отримали 7 018 осіб, другу дозу – 17 425 людей, додатковою дозою вакцинували осіб людей, бустерною – 2 193 людини.Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 807 336 людей, з них отримали одну дозу – 14 807 334 особи, повністю імунізовані та отримали дві дози – 13 968 123, додаткову дозу отримала 6 101 людина, бустерну дозу – 18 409. Загалом провели 8 799 967 щеплень.

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