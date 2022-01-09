На Кіровоградщині за добу коронавірус підтвердили у 60 дорослих та двох дітей

У Кіровоградській області коронавірусну хворобу підтвердили у 62-х людей, серед них двоє дітей. Одужали – 56, від ускладнень захворювання померли дві людини. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 годину 9 січня.

Захворювання виявили у 44 жінок та 18 чоловіків. А саме:

у 3 жителів з Голованівського району;

у 43 жителів з Кропивницького району;

у 7 жителів з Новоукраїнського району;

у 9 жителів з Олександрійського району.

Хто одужав:

16 людей з Кропивницького району;

10 людей з Новоукраїнського району;

30 людей з Олександрійського району.

Хто помер:

82-річна жінка з Кропивницької громади Кропивницького району;

75-річний чоловік з Помічнянської громади Новоукраїнського району.

Усього, за період карантину, коронавірус підтвердили у 33514 жителів Кіровоградської області, серед яких 1438 дітей та 1851 медичний працівник. Одужали 30103 людей, серед них 1299 дітей та 1712 медиків. Від ускладнень захворювання померли 1553 людей, серед них п’ятеро дітей та 39 медпрацівників . Летальність – 4,6%.

Що відомо