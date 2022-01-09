На Донеччині та Луганщині COVID-19 підтвердили у майже сотні людей

Протягом 8 січня COVID-19 підтвердили у 85 жителів Донеччини та у 13 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли 3 людей та двоє людей на Луганщині.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

Минулої доби від коронавірусу одужали 98 хворих на Донеччині та 50 хворих на Луганщині.

8 січня щеплення від COVID-19 отримали 1 434 жителі Донеччини, з них першу дозу – 308. На Луганщині вакцинувались 386 людей, першу дозу отримали 107 людей. Додаткову дозу щеплення отримали 14 людей на Донеччині, ревакцинальну дозу – 9 жителів Донеччини та 810 жителів Луганщини.

Станом на ранок 9 січня Україні підтвердили 2 810 нових випадків захворювання на коронавірус. Серед хворих – 163 дитини та 33 медичних працівників.

Що відомо

Протягом 7 січня COVID-19 підтвердили у 36 жителів Донеччини та у 9 жителів Луганщини. Від ускладнень, викликаних вірусом, на Донеччині померли двоє людей.

Протягом 6 січня на Донеччині вакцинували першою дозою 1 184 людини, другу дозу отримали – 3 205. На Луганщині першою дозою вакцинували 299, другою – 1251.

За даними МОЗ, станом на 7 січня 47,6% дорослого населення України отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19, повний курс вакцинації (отримали дві дози вакцини) пройшли 44,9% громадян.

18 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що в Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав.

Україні підтвердили перший випадок захворювання новим штамом коронавірусу "Омікрон". Згодом Ігор Кузін повідомив, що пацієнт одужав. МОЗ України погодило бустерне щеплення для всіх категорій населення від 18 років.

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